Орлић: Страшна трагедија на Елбрусу, на вези смо са Министарством за ванредне ситуације Русије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пет држављана БиХ погинуло је током успона на планину Елбрус у Русији. Како јављају руски портали, трагедија се догодила након што је група остала заробљена на око 5.100 метара надморске висине.
Хроника
Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја
Преживјела су два члана групе.
Свијет
Појавили се први снимци ужаса: Пет држављана БиХ страдало на планини Елбрус у Русији
Амбасада БиХ у Москви у сталном је контакту са надлежним руским службама.
- На вези смо са Министарством иностраних послова и Министарством за ванредне ситуације и активно пратимо развој догађаја. Службених информација још увијек немамо и у овом тренутку не можемо ништа потврдити. Страшна трагедија – рекао је за Аваз амбасадор БиХ у Русији Иван Орлић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
12
23
12
06
11
57
11
51
11
50
Тренутно на програму