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Орлић: Страшна трагедија на Елбрусу, на вези смо са Министарством за ванредне ситуације Русије

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:11

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Орлић: Страшна трагедија на Елбрусу, на вези смо са Министарством за ванредне ситуације Русије
Фото: Facebook / Ivan Orlic

Пет држављана БиХ погинуло је током успона на планину Елбрус у Русији. Како јављају руски портали, трагедија се догодила након што је група остала заробљена на око 5.100 метара надморске висине.

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Амбасада БиХ у Москви у сталном је контакту са надлежним руским службама.

- На вези смо са Министарством иностраних послова и Министарством за ванредне ситуације и активно пратимо развој догађаја. Службених информација још увијек немамо и у овом тренутку не можемо ништа потврдити. Страшна трагедија – рекао је за Аваз амбасадор БиХ у Русији Иван Орлић.

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Тагови :

Елбрус планина

Русија

Алпинисти из БиХ

планинари

Иван Орлић

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