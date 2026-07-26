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Кина: Због тајфуна евакуисано више од 700.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 09:55

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На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, снимљеној дроном, виде се рибарски чамци који су склоњени у луку уочи тајфуна Ноул у Посебној зони сарадње Шенџен–Шанвеј, у јужној кинеској провинцији Гуангдунг, у суботу, 25. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Lu Hanxin/Xinhua via AP

Власти јужне кинеске провинције Гуангдонг евакуисале су више од 710.000 људи због тајфуна "Хонгкиа", наводи лист "Нанфанг дејли".

Већина људи је привремено расељена у градовима Хуејџоу /205.000/ и Шанвеј /192.000/.

Раније је покрајински штаб за контролу поплава и суша саопштио да је евакуисано 340.000 људи.

Тајфун "Хонгкиа" са брзином ветра од 45 метара у секунди погодио је Гуангдонг рано јутрос.

Циклон се креће на сјевер и постепено слаби, а обилне кише се очекују у провинцијама Гуангдонг, Ђангси и Хунан, преноси Срна.

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Тагови :

Кина

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невријеме

Олуја

евакуација

Тајфун Хонгкиа

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