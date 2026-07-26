Кина: Због тајфуна евакуисано више од 700.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Власти јужне кинеске провинције Гуангдонг евакуисале су више од 710.000 људи због тајфуна "Хонгкиа", наводи лист "Нанфанг дејли".
Већина људи је привремено расељена у градовима Хуејџоу /205.000/ и Шанвеј /192.000/.
Раније је покрајински штаб за контролу поплава и суша саопштио да је евакуисано 340.000 људи.
Тајфун "Хонгкиа" са брзином ветра од 45 метара у секунди погодио је Гуангдонг рано јутрос.
Циклон се креће на сјевер и постепено слаби, а обилне кише се очекују у провинцијама Гуангдонг, Ђангси и Хунан, преноси Срна.
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