Квадрат стана 2.800 КМ, у току најинтензивнији циклус станоградње

Аутор:АТВ редакција
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У новом паљанском насељу "Луке два" планирана је изградња око 800 станова, док је широм општине у различитим фазама изградње и припреме око 30 већих стамбених и стамбено-пословних објеката, што показује да је тржиште некретнина на Палама у најинтензивнијем циклусу станоградње у новијој историји ове општине, изјавио је за Срну агент за продају једне од агенција за некретнине Срђан Чегар.
Цијене новоградње на Палама тренутно су од 2.700 до 2.800 КМ по метру квадратном са ПДВ-ом, док се станови на најатрактивнијим локацијама продају и по већим цијенама.
Чегар је подсјетио да је, према подацима Републичког завода за статистику, просјечна реализована цијена нових станова на Палама у трећем кварталу 2025. године износила 2.395 КМ по метру квадратном, када је евидентирана продаја 111 нових станова, што указује да је тржишна вриједност новоградње наставила да расте.
Он је оцијенио да су развој Јахорине, близина Сарајева, универзитетски центар и све већи интерес инвеститора учинили Пале једним од најактивнијих грађевинских подручја у Републици Српској.
"У самом центру Пала тренутно се гради или је у различитим фазама реализације око 15 стамбених и стамбено-пословних објеката", рекао је Чегар.
Према његовим ријечима, највећи развој очекује се у насељу Луке, гдје је, уз већ започету изградњу, планирана реализација пројекта "Луке два" са око 800 нових станова, што овај пројекат сврстава међу највеће стамбене захвате планиране на подручју општине Пале.
"Такав пројекат подразумијева изградњу нове саобраћајне инфраструктуре, паркинга, зелених површина и других садржаја", указао је Чегар.
Он је истакао да станове више не купују само становници Пала, већ и купци из осталих општина у саставу града Источно Сарајево, затим грађани из дијаспоре који некретнине виде као сигурно улагање, као и родитељи студената Универзитета у Источном Сарајеву.
Чегар је напоменуо да на потражњу значајно утиче и развој Јахорине, па дио запослених у туристичком сектору и инвеститора бира Пале као мјесто за живот или дугорочну инвестицију.
Он је навео да су најтраженији мањи и средњи станови површине од 35 до 55 метара квадратних, те да купци све више траже и гаражна мјеста.
"Стабилна је продаја и плацева, па је ту потражња већа јер су људи након епидемије вируса корона одлучили да купују плацеве гдје ће правити викендице и изаћи у природу, одмарати", рекао је Чегар.
Чегар сматра да ће будуће кретање цијена зависити од односа понуде и потражње.
"Уколико се у кратком периоду на тржишту појави велики број нових станова, могуће је успоравање раста цијена, али за сада се не очекује њихов пад", рекао је Чегар.
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