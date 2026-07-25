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"Више од 19 милиона КМ уложено у јавне пројекте у Челинцу"

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 21:38

Коментари:

2
Саво Минић у Челинцу
Фото: X/Savo Minić

Више од 19 милиона КМ уложили смо у јавне пројекте у Челинцу у посљедње четири године, навео је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

"Захваљујући тим улагањима, општина је из статуса неразвијене прешла међу средње развијене. Настављамо даље, нови мост и уређење централног трга су сљедећи кораци. Срећан Дан и крсна слава Челинца!" навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Челинац

Република Српска

Пројекти

Влада Републике Српске

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