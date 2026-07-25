"Више од 19 милиона КМ уложено у јавне пројекте у Челинцу"

Аутор:АТВ редакција
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Више од 19 милиона КМ уложили смо у јавне пројекте у Челинцу у посљедње четири године, навео је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
"Захваљујући тим улагањима, општина је из статуса неразвијене прешла међу средње развијене. Настављамо даље, нови мост и уређење централног трга су сљедећи кораци. Срећан Дан и крсна слава Челинца!" навео је Минић на Иксу.
Више од 19 милиона КМ уложили смо у јавне пројекте у Челинцу у посљедње четири године. Захваљујући тим улагањима, општина је из статуса неразвијене прешла међу средње развијене. Настављамо даље, нови мост и уређење централног трга су сљедећи кораци. Срећан Дан и крсна слава… pic.twitter.com/GCIaQoJAIh— Саво Минић (@minic_savo) July 25, 2026
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