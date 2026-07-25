Минић: Челинац је партнер Влади и свакодневно се развија

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је у Челинцу од 2022. године реализовано 19 милиона КМ кроз разне пројекте, оцијенивши да је ова општина партнер Влади и да се развија у сваком смислу те ријечи.
"Поносни смо на Челинац. То је једна од наших општина која има спремне пројекте", рекао је Минић новинарима у Челинцу, гдје присуствује свечаној сједници Скупштине општине поводом Дана и крсне славе ове локалне заједнице.
Он је оцијенио да реализација 19 милиона КМ у пројекте у Челинцу показује не само прелазак из неразвијене у средње развијене општине, већ и општи амбијент.
"Већ сљедеће седмице слиједи расписивање тендера за изградњу још једног моста. Начелник општине ме обавијестио да има још један пројекат који није у склопу ових средстава, а односи се на уређење трга", рекао је Минић.
Он је нагласио да Република Српска сваким даном има нешто да покаже.
"Свака наша локална заједница сваким даном је све љепша и боља", рекао је Минић, који је у име Владе и своје име честитао грађанима општине Челинац Дан и крсну славу - Сабор Светог архангела Гаврила.
У Челинцу је одржана и свечана сједница Скупштине општине поводом Дана и крсне славе општина - Сабора Светог архангела Гаврила, којој су присуствовали премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
На сједници су уручена општинска признања најзаслужнијим појединцима и колективима.
Сједници су присуствовали и представници политичког и друштвеног живота Републике Српске и БиХ, те сусједних општина.
Централни догађаји поводом Дана и крсне славе биће уприличени сутра, када ће бити служена литургија и парастос погинулим борцима, положени вијенци, обављен славски обред, те одржана литија.
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