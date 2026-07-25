Влада Српске обезбиједила 560.000 КМ за реализацију прве фазе Социјалне карте

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске обезбиједила је 560.000 КМ за реализацију прве фазе Социјалне карте Републике Српске.
Како наводе из Владе, социјална карта представља информациони систем који ће омогућити јединствену и централизовану обраду података о социјално-економском статусу појединаца и са њима повезаних лица, с циљем ефикаснијег остваривања права и услуга из области социјалне заштите.
Носилац пројекта је Генерални секретаријат Владе Републике Српске, а обезбијеђена средства намијењена су за набавку софтверског рјешења за прву фазу пројекта.
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