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Влада Српске обезбиједила 560.000 КМ за реализацију прве фазе Социјалне карте

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 12:18

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске обезбиједила је 560.000 КМ за реализацију прве фазе Социјалне карте Републике Српске.

Како наводе из Владе, социјална карта представља информациони систем који ће омогућити јединствену и централизовану обраду података о социјално-економском статусу појединаца и са њима повезаних лица, с циљем ефикаснијег остваривања права и услуга из области социјалне заштите.

Носилац пројекта је Генерални секретаријат Владе Републике Српске, а обезбијеђена средства намијењена су за набавку софтверског рјешења за прву фазу пројекта.

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Тагови :

Влада Републике Српске

социјална карта

Коментари (2)

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