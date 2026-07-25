Познати метеоролог најавио нови топлотни талас: Температуре ће расти и до 41 степен!

Аутор:АТВ редакција
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БиХ и регион наредне седмице очекује нови топлотни талас, упозорио је метеоролог Недим Сладић.
Према његовим ријечима, нешто кише могуће је још у ноћи на понедјељак, након чега слиједи дужи период стабилног и сувог времена, без значајнијих падавина.
Сладић наводи да ће просјечне дневне температуре најмање пет дана заредом бити за пет и више степени изнад просјека, чиме ће бити испуњени критеријуми за нови топлотни талас.
Према тренутним прогнозама, натпросјечно топло вријеме могло би потрајати најмање седам дана, а високе температуре задржати се све до 5. августа.
Најизраженији пораст температуре очекује се од 29. јула, када ће дневни максимуми износити између 34 и 41 степен Целзијуса. Топао ваздух са сјевера Африке прво ће захватити запад и сјеверозапад Европе, а потом ће се проширити према централној Европи и Балкану.
Због сушног периода и исушивања тла повећаће се ризик од избијања шумских пожара, због чега Сладић позива грађане на додатни опрез. Додаје и да ће температура мора наставити да расте, па би почетком августа купање многима могло бити мање угодно због неуобичајено топле воде.
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