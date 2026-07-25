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Познати метеоролог најавио нови топлотни талас: Температуре ће расти и до 41 степен!

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 13:21

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Познати метеоролог најавио нови топлотни талас: Температуре ће расти и до 41 степен!
Фото: AI Generated/ Gemini

БиХ и регион наредне седмице очекује нови топлотни талас, упозорио је метеоролог Недим Сладић.

Према његовим ријечима, нешто кише могуће је још у ноћи на понедјељак, након чега слиједи дужи период стабилног и сувог времена, без значајнијих падавина.

Сладић наводи да ће просјечне дневне температуре најмање пет дана заредом бити за пет и више степени изнад просјека, чиме ће бити испуњени критеријуми за нови топлотни талас.

Према тренутним прогнозама, натпросјечно топло вријеме могло би потрајати најмање седам дана, а високе температуре задржати се све до 5. августа.

Најизраженији пораст температуре очекује се од 29. јула, када ће дневни максимуми износити између 34 и 41 степен Целзијуса. Топао ваздух са сјевера Африке прво ће захватити запад и сјеверозапад Европе, а потом ће се проширити према централној Европи и Балкану.

Због сушног периода и исушивања тла повећаће се ризик од избијања шумских пожара, због чега Сладић позива грађане на додатни опрез. Додаје и да ће температура мора наставити да расте, па би почетком августа купање многима могло бити мање угодно због неуобичајено топле воде.

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Тагови :

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