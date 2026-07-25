Средњобосански кантон: Еутаназирано 130 заражених животиња

Аутор:АТВ редакција
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У Средњобосанском кантону бруцелоза је званично потврђена на 39 имања, а еутаназирано је 130 заражених животиња, речено је на сједници кантоналног Кризног штаба за заразне болести животиња.
Међу еутаназираним животињама је и 16 говеда заражених бруцелозом на 12 пољопривредних имања, а власници ће, у складу са важећим прописима, остварити право на надокнаду штете.
На сједници је речено да је ветеринарска инспекција због утврђених неправилности издала 12 прекршајних налога и поднијела једну кривичну пријаву, а евидентиран је и случај илегалног превоза животиња без ветеринарско-здравствене документације, преноси Срна.
Кризни штаб усвојио је низ закључака којима се налаже наставак интензивног надзора над појавом бруцелозе на подручју кантона, појачан мониторинг и лабораторијско испитивање животиња, успостављање контролних пунктова и појачана контрола промета животиња уз асистенцију припадника МУП-а, преносе федерални медији.
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