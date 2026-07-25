Данас је празник Пресвете Богородице Тројеручице: Њена икона има чудотворне моћи, помолите јој се овим ријечима

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Пресвете Богородице Тројеручице, иконе која је најпоштованија у српском народу.
Према предању икона Тројеручица је исцелила руку Светог Јована Дамаскина. Будући да се Свети Јован Дамаскин борио против иконобораца дамаски калаф га је казнио одсјецањем руке.
Ожалошћен, Свети Јован се молио пред иконом Пресвете Богородице и тада се догодило чудо. Богородица га је исцјелила. Из захвалности за учињену милост, Свети Јован је икони Богородице придодао још једну руку. Тако је икона названа Тројеручицом.
По свом чудесном исцјељењу, Свети Јован Дамаскин постао је монах у лаври Светог Саве Освећеног, а Света икона Тројеручица остала је непрестано уз њега. Свети Јован је прије смрти оставио завјет монасима да икону дају царском сину који ће, према пророчанству Светог Саве Освећеног, једног дана доћи у његов манастир.
Тако је Тројеручица пет вијекова касније доспјела у руке царског сина, тада архиепископа Саве, заједно са иконом Млекопитатељнице и штапом-патерицом Светог Саве Освећеног.
Прослава празника Чудотворне иконе Пресвете Богородице Тројеручице одржава се на Хиландару на Светој гори, гдје се икона и налази.
Икона Пресвете Богородице Тројеручице дуго је била чувана у дому Немањића, преносећи се са кољена на кољено. Из двора цара Душана икона је прешла у Студеницу.
Када су Турци окупирали Србију, монаси из Студенице су икону везали за једног магарца и пустили га да иде по Божјој вољи. Магаре се, прошавши кроз читаву Србију и Македонију, на крају зауставило код Свете горе. Од тада она се налази у Хиландару.
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Икона Богородице Тројеручице има исцјелитељске моћи, а током историје помагала је многим православцима у кључним моментима историјских догађаја. Једна од најбољих копија ове иконе налази се у Храму Светог Саве у Београду.
О, Пресвета и Преблагословена Дјево Богородице Маријо, теби припадамо, и клањамо се пред светом тројеручном иконом твојом, сјећајући се преславног чуда твога, прирастања одсјечене деснице преподобног Јована Дамаскина, које се уз помоћ иконе ове догодило, и чији се знак и сада види на њој, оличен у трећој руци, икони твојој приложеној.
Молимо ти се и просимо те свеблагу и свемилостиву Заштитницу рода нашега, услиши нас који ти се молимо.Као што си услишила блаженог Јована, који ти је у жалости и болести завапио, тако не презри ни нас, који смо ранама многоразличних страсти обољели и ојађени, и који теби, са скрушеном и смиреном душом, усрдно прибјегавамо. Свемилостива Госпођо, ти видиш немоћи наше, невољу и потребу нашу за твојом помоћи и заштитом: одасвуд смо непријатељима окружени, и немамо помагача ни заштитника, ако се ти не смилујеш на нас, Владичице.
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Заиста, молимо ти се, саслушај болни вапај наш, и помози нам да светоотачку православну вјеру чисту сачувамо до краја живота, да у свима заповестима Господњим право ходимо, да истинско покајање за грехе своје увијек Богу приносимо и удостојимо се мирног и хришћанског краја живота и доброг одговора на страшном суду Сина твога и Бога нашега.
Њега умоли за нас материнском својом молитвом, да нас не осуди по безакоњима нашим, него да нас помилује по великој и неисказивој милости Својој. О, Сведобра, услиши нас, и не лиши своје моћне помоћи, да би смо ти, тобом спасење задобивши, пјевали и прослављали у земљи живих, као и Рођеног од тебе, Избавитеља нашега, Господа Исуса Христа, коме припада слава, моћ, част и поклоњење, заједно са Оцем и Светим Духом, сада и свагда и кроза све вијекове. Амин.
(курир)
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