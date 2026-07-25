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Број жртава земљотреса у Венецуела повећан на 5.546

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 09:20

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Рођаци и спасиоци претражују срушену зграду усљед земљотреса тражећи своје вољене у Ла Гваири, Венецуела, у уторак, 21. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број жртава два земљотреса која су погодила Венецуелу у јуну порастао је на 5.546, изјавио је предсједник Народне скупштине Венецуеле Хорхе Родригез.

Он је рекао да су 128.324 породице добиле државну помоћ и да је 23.811 људи смјештено у 107 привремених кампова постављених на мјестима која су погођена земљотресима.

Према званичним подацима, 6.462 особе су спасене, а 16.740 је повријеђено.

Број оштећених објеката је 856, а уништених 190.

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Надлежне службе подијелиле су укупно 10.977 тона хране, преноси Срна.

У погођеним подручјима ангажовано је 30.989 спасилаца, међу којима је 2.278 припадника страних служби. Њима помаже и близу 32.000 волонтера.

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Земљотрес

Земљотрес Венецуела

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