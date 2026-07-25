Идете у Грчку на море? Обратите пажњу, цариницу су у штрајку

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Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније саопштило је да је за понедјељак, 27. јул, најављен штрајк грчких цариника на три гранична прелаза са Сјеверном Македонијом – Евзони, Дојран и Ники.
Штрајк ће трајати од пет до девет часова, односно од шест до десет сати по грчком времену.
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Путничка возила ће у том периоду моћи да пролазе преко граничних прелаза на сваких десет минута, док ће теретни саобраћај бити потпуно обустављен за улазак и излазак из Грчке.
МУП Северне Македоније наводи да је те информације добио од надлежних органа Републике Грчке, преносе медији.
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