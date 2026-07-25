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Саудијска Арабија жестоко напала Јемен

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 08:26

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Саудијска Арабија жестоко напала Јемен
Фото: masirahtv.net

Саудијска Арабија извела је у петак ваздушне нападе на јеменску провинцију Ходеиду, која се налази под контролом Хута.

Телевизија Ал Масира (Al-Masirah), која је под контролом Хута, објавила је да су саудијски удари били усмјерени на објекте телекомуникационих власти и острво Камаран. Детаљи о евентуалним жртвама или размјерама материјалне штете још нису познати.

Напади су услиједили само неколико часова након што су саудијски државни медији објавили да је брод „НЦЦ Маса“ (NCC Masa), који је у саудијском власништву, претрпио мања оштећења трупа током пловидбе Црвеним морем.

Брод је након инцидента наставио путовање, пошто су власти потврдиле да је безбједан за пловидбу.

Дан раније, Хути су преузели одговорност за нападе на још два саудијска брода, „Енцелу“ (Encela) и „Лејлију“ (Laylia), употребљавајући балистичке и крстареће ракете, као и дронове.

Хути прогласили поморску блокаду

Ови инциденти догодили су се непосредно након што су Хути прогласили поморску блокаду саудијских бродова који пролазе кроз стратешки важан мореуз Баб ел Мандеб.

Група је упутила и оштро упозорење комерцијалним оператерима:

„Сви комерцијални бродови треба да избјегавају саудијске луке. Сваки брод који тамо утоварује или истоварује терет може постати војна мета, без обзира на његову националност или крајње одредиште.“

Хути су блокаду најавили 20. јула, оптужујући Ријад да намеће сопствену блокаду подручјима Јемена која су под контролом међународно признате владе.

Међутим, Саудијска Арабија одбацила је ове оптужбе, наводећи званичне податке према којима су јеменске луке Ходеида, Салиф и Рас Иса у првој половини 2026. године примиле више од 300 бродова са храном, горивом и грађевинским материјалом.

Из Ријада тврде да Саудијска Арабија наставља да пружа хуманитарну и економску помоћ Јемену. Додали су да су „тренутне активности усмјерене искључиво на спровођење рестрикција Уједињених нација, с циљем спречавања кријумчарења оружја“.

Најављене додатне безбједносне мјере

Коалиција предвођена Саудијском Арабијом саопштила је да је почела да спроводи додатне безбједносне мјере за пловила која пролазе кроз Баб ел Мандеб и упозорила да ће „одлучно одговорити на сваку пријетњу поморској пловидби“.

Хути су у петак накнадно демантовали наводе да су у потпуности затворили мореуз Баб ел Мандеб, појашњавајући да су њихове поморске мјере усмјерене искључиво на бродове повезане са Саудијском Арабијом, а не на сва пловила која пролазе овим међународним пловним путем.

(Кликс)

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Тагови :

Јемен

Саудијска Арабија

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