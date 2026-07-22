Доналд Трамп одобрио нуклеарни споразум са Саудијском Арабијом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Америке, Донлад Трамп, одобрио је нуклеарни споразум са Саудијском Арабијом који укључује америчке фирме у развој програма.
САД планирају да данас званично објаве споразум са Саудијском Арабијом, којим би се тој земљи дала дозвола за обогаћивање уранијума као дио цивилног нуклеарног програма.
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У међувремену, Ројтерс је јавио да Трампова администрација планира да постигне пакт са Саудијском Арабијом Конгресу у року од неколико дана.
Према Ројтерсовим неименованим изворима, пакт би омогућио размјену технологије нуклеарне енергије, али не би укључивао заштитне мјере за које САД дуго говоре да би спријечиле употребу материјала у програмима нуклеарног оружја.
Трампова администрација је наводно саопштила да ће 30-годишњи споразум обезбиједити милијарде долара америчкој нуклеарној индустрији.
Након заједничке студије САД и Саудијске Арабије, споразум би могао да омогући изградњу постројења за обогаћивање уранијума у Саудијској Арабији.
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Међутим, поједини амерички законодавци из обје странке и израелски званичници изразили су забринутост због цивилног нуклеарног пројекта у Саудијској Арабији, страхујући да би он на крају могао довести до развоја нуклеарног оружја.
(Срна)
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