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Невјероватан скандал: Боловала 19 година, па тужила државу

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 10:12

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Невјероватан скандал: Боловала 19 година, па тужила државу
Фото: Thirdman/Pexels

Њемачке власти откриле су шокантан случај злоупотребе система у којем је професорица из Дуисбурга на боловању чак 17 година, а све то вријеме прима пуну плату за запослене у јавном сектору.

Ова 62-годишњакиња је од 2003. до 2009. године предавала у стручној школи у Веселу, а затим је отворила боловање због психичких сметњи. У учионицу се више никада није вратила, па тренутни директор школе није знао ни како се она зове.

Њој је из државног буџета све то вријеме исплаћивана мјесечна плата која по њемачкој табели за просвјетне раднике износи између 5.051 и 6.174 евра бруто. То износи више од 3.500 евра нето мјесечно, у зависности од пореске категорије.

Након што је коначно упућена љекару, утврђено је да у наредних 6 мјесеци није способна за рад, због чега је Покрајинска влада у Дизелдорфу крајем маја донијела службену одлуку да професорка иде у инвалидску пензију. За њу то значи да би умјесто пуне плате добијала пензију која је мања за око 1.500 до 2.000 евра мјесечно.

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Како би то спријечила, преко адвоката је поднијела тужбу Управном суду у Дизелдорфу. Према њемачком закону, све до правоснажне пресуде она ће наставити да прима пуну плату.

Случај је постао још скандалознији када је откривено да је током боловања годинама паралелно радила као алтернативни љекар. Такође, са партнерком је 2011. године развила крему за суву кожу, са којом је на једном такмичењу освојила 3. мјесто и новчану награду од 5.000 евра.

Државно тужилаштво у Дуисбургу води интензивну истрагу против професорке због сумње на превару и рад на црно током боловања, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Њемачка

Боловање

тужба

Плата

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