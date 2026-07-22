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Орбан: Мађарска више није демократска држава

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 10:54

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан позвао је своје присталице да обнове демократију у земљи коју је, како је рекао, нова Влада уништила.

Орбан је навео да је Мађарска престала да буде демократска држава након што је нова влада десног центра премијера Петера Мађара усвојила уставни амандман којим се окончава мандат предсједника државе и предсједника Уставног суда.

"Поново је почело доба тираније у Мађарској. Нови политички систем створен на овај начин није легитиман. Фидес ће користити сва мирна средства против злоупотребе моћи унутар и ван парламента", рекао је он.

Странка Тиса негира да је имала ауторитаран однос према политичким противницима.

Владајућа странка обећала је да ће обуздати корупцију, за коју сматра да је била раширена под Орбановом администрацијом, што је дио настојања Тисе да Мађарску врати у главни ток ЕУ.

Тиса има већину у парламенту, што јој омогућава да поништи промјене које је увео Орбан, а за које Мађар сматра да су наштетиле демократији.

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Уставни амандман окончао је мандат предсједника Тамаша Шуљока, наводећи као разлог озбиљан губитак повјерења друштва у лидера кога су 2024. године изабрали посланици из Орбанове странке Фидес. Парламент ће ускоро изабрати новог предсједника.

Странка Фидес саопштила је јуче да је тужилаштво организовало претрес њених просторија у којима се налазе њени интернет сервери.

Тужиоци су у одговору путем мејла рекли Ројтерсу да је акција повезана са истрагом о наводној проневјери и другим кривичним дјелима у Националном фонду за културу под Орбановом владом.

(СРНА)

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Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Петер Мађар

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