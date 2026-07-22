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ФСБ ухапсио украјинског агента који је носио бомбу спремну да експлодира

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 10:45

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ФСБ ухапсио украјинског агента који је носио бомбу спремну да експлодира

У метроу Санкт Петербурга припадници ФСБ-а су ухапсили агента украјинских специјалних служби са бомбом маскираном у ГПС трекер /локатор/, спремном да експлодира у аутомобилу запосленог у компанији војне индустрије.

Како је наведено, ухапшени је преносио обавјештајне информације од запослених у комплексу војне индустрије украјинским специјалним службама.

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"Током испитивања ухапшени је објаснио да је проактивно извршио незаконите радње за новчану награду коју је добио за крипто новчаник", наводи се у саопштењу ФСБ-а.

(Срна)

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Тагови :

хапшење

ФСБ

Метро

Санкт Петербург

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