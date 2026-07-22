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Бјежао од полиције у Теслићу: Пао са дрогом у џеповима

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:27

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Запљењена дрога у Теслићу
Фото: Уступљена фотографија

Полицијски службеници Полицијске станице Теслић јуче су лишили слободе лице иницијала Д.Д. из Теслића, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Припадници полиције су, обављајући редовне послове и задатке, легитимисали лица иницијала Н.Ђ. и Д.Д., након чега се лице иницијала Д.Д. дало у бјекство.

"Након што су га сустигли, полицијски службеници су код наведеног лица пронашли и одузели десет таблета које својим изгледом асоцирају на опојну дрогу екстази, три пакетића са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин, укупне тежине од око 151,7 грама и два пакетића са садржајем зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуана“, укупне тежине од око 15,1 грам", саопштили су из ПУ Добој.

По комплетирању и документовању предмета против наведеног лица Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

Теслић

Дрога

хапшење

Полицијска потјера

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