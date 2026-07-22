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Букнуо пожар у Модричи: Горјело у локалном предузећу

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:10

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

У предузећу на подручју општине Модрича јуче је избио пожар који су локализовали ватрогасци, а полиција данас обавља увиђај како би се утврдио узрок.

Полицијској станици Модрича јуче је, око 17 часова и 15 минута, пријављено да је дошло до пожара у предузећу на подручју општине Модрича.

Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича.

Увиђај на лицу мјеста данас ће извршити полицијски службеници Полицијске управе Добој заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

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Тагови :

пожар

Модрича

увиђај

Ватрогасци

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