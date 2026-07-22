Букнуо пожар у Модричи: Горјело у локалном предузећу

Аутор:АТВ редакција
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У предузећу на подручју општине Модрича јуче је избио пожар који су локализовали ватрогасци, а полиција данас обавља увиђај како би се утврдио узрок.
Полицијској станици Модрича јуче је, око 17 часова и 15 минута, пријављено да је дошло до пожара у предузећу на подручју општине Модрича.
Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича.
Увиђај на лицу мјеста данас ће извршити полицијски службеници Полицијске управе Добој заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара Полицијске управе Добој.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
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