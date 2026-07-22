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Возио без возачке дозволе, за казне дугује преко 20.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:56

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници ПУ Нови Град у Сарајеву су контролом возила утврдили да је возач вишеструки повратник у у чињењу прекршаја из области саобраћаја.

Аутомобилом Голф 6 је управљао Т.К., рођен 1991. године, настањен у Сарајеву. Извршеним провјерама утврђено је да је 35-годишњак возилом управља прије стицања права на управљање.

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У регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 20.020,00 КМ. Од прекршитеља је привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени прекршај из области ЗООБС-а на путевима у Босни и Херцеговини.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

саобраћајни прекршај

Казна

Возачка дозвола

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