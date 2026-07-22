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Погинуле три особе код Новог Сада: Аутомобил се преврнуо у канал

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 12:16

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Три особе су погинуле у саобраћајној несрећи у насељу Клиса у Новом Саду, када се аутомобил преврнуо у канал.

Око 9 сати примљена је дојава да се у одводном каналу, у води, налази преврнут аутомобил, након чега су позвани ватрогасци.

Из аутомобила су извучена тијела три особе.

полиција-Република Српска-лисице

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Уз полицију и Хитну помоћ на мјесту догађаја су и ватрогасци који су тијела извукли из аутомобила.

Није познато када је дошло до незгоде, а увиђај је у току.

(РТС)

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Тагови :

Нови Сад

Саобраћајна несрећа

погинули

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