Погинуле три особе код Новог Сада: Аутомобил се преврнуо у канал

Аутор:АТВ редакција
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Три особе су погинуле у саобраћајној несрећи у насељу Клиса у Новом Саду, када се аутомобил преврнуо у канал.
Око 9 сати примљена је дојава да се у одводном каналу, у води, налази преврнут аутомобил, након чега су позвани ватрогасци.
Из аутомобила су извучена тијела три особе.
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Уз полицију и Хитну помоћ на мјесту догађаја су и ватрогасци који су тијела извукли из аутомобила.
Није познато када је дошло до незгоде, а увиђај је у току.
(РТС)
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