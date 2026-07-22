Страва у Лесковцу: Комшија увукао дјевојчицу у ауто и закључао је

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица из насеља Обрада Лучића на периферији Лесковца доживјела је прије два дана велику трауму у близини своје куће, када ју је комшија (60) киднаповао по изласку из продавнице.
Инцидент се догодио око 13 часова, након чега је полиција блокирала насеље, познатије и као Штрково насеље у Лесковцу, а осумњиченог за отмицу привела.
"Према ономе што смо чули, она је изашла из продавнице, он је пришао и увукао је силом у свој аутомобил и ставио на задње сједиште. Врата је закључао. Потом је прошао кроз двије улице и увео је у своју кућу. Непознато је како је дијете побјегло из његове куће, али знамо да је утрчало у двориште комшија и даљих рођака и почело да вришти", испричали су мјештани.
Према њиховим наводима, дјевојчица је веома трауматизована и у првом тренутку није могла да да јасну слику цијелог догађаја.
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Из двије куће у насељу полиција је узела снимке са видео-надзора, на којима се види осумњичени у аутомобилу и, нејасно, дијете на задњем сједишту.
Мјештани овог насеља кажу да су са њим и раније имали конфликтне ситуације, али да не знају да је до сада учинио слично дјело.
Незванично се сазнаје да ће бити процијењено и психичко стање осумњиченог, преноси Југмедиа.
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