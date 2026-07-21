Возача Хитне помоћи покосио камион док је излазио из санитета: Превозили дијете за УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Возило Службе хитне медицинске помоћи, у којем је у уторак повређен возач Хитне помоћи Врање, превозило је дијете из Здравственог центра (ЗЦ) Врање ка Универзитетском клиничком центру Ниш, саопштено је из управе ЗЦ Врање.
"Током вожње дошло је до квара на електроинсталацији возила, због чега је возач, поступајући у складу са правилима струке и водећи рачуна о безбедности пацијента и медицинске екипе, зауставио санитетско возило, преноси VranjeNews.rs
"Приликом изласка из возила на њега је налетио теретни камион, усљед чега је задобио тешке тјелесне повреде", наводе из управе ЗЦ.
Додаје се да се на мјесту догађаја затекла докторка која је, "након настале ванредне ситуације безбједно преузела дијете и транспортовала га у Универзитетски клинички центар Ниш, гдје је пацијент успешно збринут".
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