Logo

Возача Хитне помоћи покосио камион док је излазио из санитета: Превозили дијете за УКЦ

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 22:32

Коментари:

0
Возача Хитне помоћи покосио камион док је излазио из санитета: Превозили дијете за УКЦ
Фото: АТВ

Возило Службе хитне медицинске помоћи, у којем је у уторак повређен возач Хитне помоћи Врање, превозило је дијете из Здравственог центра (ЗЦ) Врање ка Универзитетском клиничком центру Ниш, саопштено је из управе ЗЦ Врање.

"Током вожње дошло је до квара на електроинсталацији возила, због чега је возач, поступајући у складу са правилима струке и водећи рачуна о безбедности пацијента и медицинске екипе, зауставио санитетско возило, преноси VranjeNews.rs

"Приликом изласка из возила на њега је налетио теретни камион, усљед чега је задобио тешке тјелесне повреде", наводе из управе ЗЦ.

Додаје се да се на мјесту догађаја затекла докторка која је, "након настале ванредне ситуације безбједно преузела дијете и транспортовала га у Универзитетски клинички центар Ниш, гдје је пацијент успешно збринут".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Врање

Хитна помоћ

возачи санитета

Коментари (0)

Прочитајте више

Пас спасио дјечака од напада медвједа

Свијет

Пас спасио дјечака од напада медвједа

1 ч

0
Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

Свијет

Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

1 ч

0
Крв је црвена, непровидна и густа течност, посебног мириса и сланог укуса. Она протиче кроз срчано-крвоточни систем организма те кроз тијело преноси храњиве материје и кисеоник

Наука и технологија

Како изгледају крвна зрнца произведена у лабораторији: Научници описали овај сложен процес

1 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Институције ће бити уз своје пољопривреднике у Херцеговини

1 ч

1

Више из рубрике

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Србија

Огласио се Ивица Дачић због смрти полицајца Василија Лаловића

2 ч

0
Усљед афричке куге угинуло или еутаназирано 29.241 свиња

Србија

Усљед афричке куге угинуло или еутаназирано 29.241 свиња

3 ч

0
Преминула глумица Оливера Катарина

Србија

Туга: Преминула Оливера Катарина

4 ч

1
Полицајац Василије Лаловић одузео себи живот, огласио се његов адвокат

Србија

Полицајац Василије Лаловић одузео себи живот, огласио се његов адвокат

6 ч

0

  • Најновије

22

58

Захват од 6 сати завршили за 30 минута: Хуманоидни роботи први пут успјешно оперисали животињу

22

52

Исповијест Србина који је скоро испао кроз прозор авиона: Ово је ноћна мора

22

49

Људски мозак може да складишти невјероватну количину информација: Као 20.000 паметних телефона

22

48

Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

22

40

Од Ленчета до свјетске славе: Животна прича Оливере Катарине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима