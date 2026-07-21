Усљед афричке куге угинуло или еутаназирано 29.241 свиња

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У Србији је до сада, усљед афричке куге свиња, угинуло или еутаназирано 29.241 свиња, рекао је министар пољопривреде Србије Драган Гламочић данас на сједници скупштинског Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду.
Гламочић је посланике детаљно упознао са тренутном епизоотиолошком ситуацијом у земљи, мјерама које држава спроводи с циљем сузбијања афричке куге свиња, као и активностима надлежних служби на терену, саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије, преноси Срна.
Он је навео да су, према најновијим подацима Управе за ветерину, највећа жаришта болести и даље на подручју Сремског и Мачванског округа, као и дијела територије града Београда, због чега су ту додатно појачане мјере контроле и надзора.
Гламочић је истакао да држава неће одустати од досљедне примјене свих прописаних мјера, јер је то једини начин да се заштите домаћа производња, пољопривредници и економски интереси Србије.
Он је обавијестио посланике и да је у току заједничка акција ветеринарске инспекције и припадника МУП-а у насељу Салаш Ноћајски код Сремске Митровице, гдје се спроводе појачане контроле ради откривања евентуалних неправилности у држању и промету свиња и досљедне примјене мјера за сузбијање афричке куге свиња.
С циљем јачања система за сузбијање афричке куге свиња и ефикаснијег управљања активностима Националног кризног центра, министар Гламочић је донио одлуку о кадровским промјенама.
Тако је Саша Остојић разријешен дужности руководиоца Националног кризног центра, а за новог руководиоца именована је Љиљана Ивањац, која ће руководити координацијом мјера и активностима на сузбијању афричке куге свиња.
Гламочић је нагласио да ове одлуке нису усмјерене на тражење појединачног кривца, већ на јачање одговорности, отклањање слабости и успостављање ефикасније координације свих учесника у систему.
Он је најавио да ће сљедећа сједница Оперативног штаба за координацију активности на спречавању појаве, раном откривању, сузбијању и искорењивању афричке куге свиња, бити одржана већ у четвртак, 23. јула.
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