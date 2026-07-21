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Снимак од кога се диже коса на глави: Претицао преко пуне линије на мосту!

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:37

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Претицање Србија на мосту
Фото: Instagram/ppmedia.rs/printscreen

На дионици пута од Борове Главе ка Новој Вароши, која важи за једну од најопаснијих саобраћајница у овом крају, забиљежен је још један примјер крајње неодговорне вожње.

Возач аутомобила са црногорским регистарским ознакама одлучио је да претекне колону возила упркос пуној уздужној линији, и то на мосту, гдје је претицање строго забрањено због ограничене прегледности и повећаног ризика од саобраћајних незгода.

Овакво понашање озбиљно је угрозило безбједност свих учесника у саобраћају и могло је да доведе до трагедије. Управо на оваквим дионицама, гдје је сваки погрешан потез потенцијално кобан, поштовање саобраћајних прописа од пресудног је значаја.

Надлежни и стручњаци годинама апелују на возаче да не ризикују животе због неколико секунди уштеде. Један непромишљен маневар може имати несагледиве посљедице, како за возача који крши прописе, тако и за потпуно недужне учеснике у саобраћају, преноси Курир

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Тагови :

бахата вожња

видео снимак

претицање

Србија

Борова Глава

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