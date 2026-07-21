Снажно невријеме погодило дијелове општине Невесиње

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме праћено кишом и олујним вјетром погодило је данас дијелове општине Невесиње.
Јака киша праћена грмљавином прешла је у интензиван и крупан град, преноси РТРС
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