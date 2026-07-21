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Снажно невријеме погодило дијелове општине Невесиње

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:35

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Град у Невесињу 21.7.2026.
Фото: RTRS

Снажно невријеме праћено кишом и олујним вјетром погодило је данас дијелове општине Невесиње.

Јака киша праћена грмљавином прешла је у интензиван и крупан град, преноси РТРС

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Тагови :

киша и град

Невесиње

невријеме

Олуја

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