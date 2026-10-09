Амиџић за АТВ: Имаћемо два прелаза, а Крњић може само да гласа из кућног шпајза

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор УИО је одобрио доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО, чиме је омогућено успостављање царинске службе на граничном прелазу Градишка нови мост - Горњи Варош, као и на новом граничном прелазу Рача два - Сремска Рача два, чији се почетак рада очекује половином октобра.
О томе како је усвојена одлука, након вишемјесечне блокаде Зијада Крњића, за АТВ је говорио министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
"У политици морате да имате неки план. Ја сам знао да ће њему истећи мандат, знао и када ће то бити и из поштовања смо сачекали да му истекне мандат, сазвао сам сједницу и ту сада имате ситуацију, да он мене тужи и каже да има право гласати. Он можда има право гласати само из кућног шпајза, али неће бити ни на једној сједници УО УИО. Ми смо сада донијели одлуку која подразумије да ради гранични прелаз, када се санира мост радиће и стари гранични прелаз. То што је он блокирао да немамо ниједан гранични прелаз, он ће сада гледати да имамо два прелаза у Српској", рекао је Амиџић.
На сједници је промијењен статус граничним прелазима између БиХ и Хрватске - Заград, Вагањ, Виница, Субашићи, Дрновачко Брдо, Дужи, Орахов До и Тржачка Раштела из граничних прелаза за погранични промет у граничне прелазе за међународни друмски саобраћај путника. На тим граничним прелазим биће омогућен прелазак путничких возила и путника са робом коју путник носи и коју је дужан да пријави царинском органу, у вриједности до 5.000 КМ, под условом да није ријеч о роби комерцијалног карактера.
"Искористили смо прилику и да на граници са Србијом, поред Раче, кроз систематизацију створимо претпоставке за отварање прелаза Рача 2. Али, ми нисмо ненормални, поред тога је дошло до категоризације још седам прелаза гдје је дошло до другачије категоризације да нису више погранични већ међународни и да може ићи промет лица и то су прелази који су махом у ФБиХ. Што бих ја бранио људима да улазе у БиХ? Људи хоће да имају граничне прелазе, то је нама уреду", рекао је Амиџић.
Амиџић каже да, док се питало Крњића, није било могуће отворити прелазе.
"То је БиХ и то су људи препознати. Када се питало Зијада Крњића, он није дао да се отвори ниједан гранични прелаз и онако подругљиво и могу слободно рећи покварено, се смијао и рекао: "Е богами ћете ви у Републику Српску преко Федерације". Значи, или ћемо или на Бихаћ или на Свилај. Знате ви колико то фрустрира мене лично?
Радио стари гранични прелаз, када се десило то са мостом, ми смо отворили нови гранични прелаз. Он каже, није то по закону. Поднио кривичну пријаву против мене и људи и УИО, али нови гранични прелаз ради и мајсторе може да цркнеш од муке, али ће се у Српску улазити преко Српске а не не преко ФБиХ.", каже Амиџић.
Он каже да је то можда најбољи примјер да се види како се појединци из Сарајева односе према Српској.
"То је можда и најбољи примјер да они људи који не стижу да прате политику да виде како се појединци из Сарајева односе према нама. Он (Зијад Крњић) је добио мандат на томе. Ја сам му рекао да води политичку кампању преко граничног прелаза, а ту стоје и Срби и Хрвати и Бошњаци.... Човјек је добио мандат на томе, јер су га подржали људи који тамо мисле, а ти који тамо мисле да се у Српску улази преко ФБиХ и да од нас треба направити гето. То су људи у Српској препознали. Ја бих болио да смо имали опозицију која је заједно са нама причали о том проблему", истиче Амиџић.
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