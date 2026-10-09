Студенти најнепожељнији станодавцима: Цијене кирије иду у небо у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Цијене кирија у Бањалуци расту, а студенти за стан морају издвојити од 500 до 800 КМ. Станодавци их најмање желе, а појефтињења нема на видику.
Кирије у Бањалуци достижу од 500 до 800 КМ чак и за станове намијењене студентима, који су уједно најмање пожељни закупци станодавцима. Јефтиних станова готово да више нема, а стручњаци за некретнине не очекују пад цијена у скоријем периоду.
"Од 2022. године до данас, цијене станова при куповини су порасле за 100 одсто, дакле дупло су скупљи станови у новоградњи данас него тада, логика налаже да цијена најмова расте. С обзиром да је потражња за куповином већа, а немамо прилив становништва и потребу за најмовима толико то није било пропорцијално, па нису расле дупло као у продаји. Тако да нема више оних станова за 300-350 КМ што су некад научили студенти и те категорије. Закупце дијелимо у три категорије. Најнижа група су студенти, нека средња су породице и трећа категорија која је најинтересантнија станодавцима су пословни клијенти. Ту су цијене доста веће", каже Драган Милановић, предсједник Удружења посредника за промет некретнина Републике Српске.
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Распон кирије од 500 до 800 КМ је намијењен за "нижу групу", а изнајмити стан у центру за тај износ готово је немогуће.
"Од краја августа до почетка октобра, тада расте цијена, потражња је већа. Студенти траже отприлике локације које су ближе факултета или да су добро повезане јавним превозом. Више није центар града нешто гдје се може наћи јефтин стан", каже Милановић.
Када је у питању избор закупаца, из угла станодаваца студенти су најнепожељнија категорија.
"Један разлог је што не одржавају на најбољи начин. Ако је новији стан са новијим намјештајем, онда они имају тај ризик да ће штета бити већа од онога што могу да остваре кроз закуп. Други разлог је што улазе у ризик јер студенти нису дугорочни закупци. Станодавац размишља ако ће он доћи у октобру, а изаћи у мају или јуну када се заврши година, онда имају празан ход од неколико мјесеци неиздатог стана што им је губитак. Ми уговоре са власницима некретнина потписујемо на годину дана и најчешће је да се потписују уговори на годину и више", каже Милановић.
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Он напомиње да нису сви студенти у истој ситуацији и да има и оних који су у бољој финансијској ситуацији, па родитељи не праве прекид у изнајмљивању.
"Они који дођу у августу па траже стан, то су они који траже боље, квалитетније и јефтиније на бољим локацијама. Они који желе да уштеде једну или двије најамнине долазе кад почиње академска година и бирају оно што има. Станодавци су захтјевни и станови који се купују за издавање нису јефтини. Уложен је велики капитал за куповину тог стана и они очекују поврат за тај уложени капитал", каже Милановић.
Према његовом мишљењу, отприлике 20-30 одсто станова у свакој новоизграђеној згради су инвестицијски станови који служе за изнајмљивање.
"Што се најмова тиче, има врхунаца када је повећана потражња. То је овај период август-октобар. Око Нове године, празника, јануар, фебруар најмање се људи одлучују да мијењају стан. То је период када најмање има потражње. Та цијена се коригује по понуди и потражњи. Некада су власници спремни да сачекају да прође тај период мањка потражње, не желе да спуштају цијену. Ако им је важно да се што прије изда, онда и коригују цијену", каже Милановић за РТРС.
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Када је у питању изградња станова, он истиче да нема изгледа да ће доћи до пада цијена.
"Цијене константно расту. 2022. године смо због глобалних цијена имали велики раст. Те године од 30-40 одсто раст. Од 2023. године имамо тај благи тренд раста. Нема удара на тржиште непредвиђених. То је оно што је нама познато".
Ако би говорили о могућем пад, Милановић истиче да тако нешто не би дошло преко ноћи.
"Евентуално, кад би дошло до смањења потражње у једном моменту, ни тада не би дошло до пада цијена одмах. Инвеститор радије продужи динамику продаје. Ако је до сада продавао зграду од 30 станова за шест мјесеци, радије ће је онда продавати девет. Ако би то био константни пад потражње, онда би се понуда прилагођавала. Вишкови на тржишту производе ефекат пада цијена. Инвеститори ту потражњу прате, па је понуда већа. Са аспекта купаца то није добро. Високе цијене станова не одговарају само онима који у том моменту купују. Већ кад купе онда им одговара да расте, јер нико не жели да му вриједност некретнине пада", каже Милановић.
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