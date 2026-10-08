Шта вам цариник на граници смије прегледати, а шта никако не смије?

Аутор:АТВ редакција
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Путници који прелазе границу Босне и Херцеговине и Хрватске често се питају колико далеко царински службеник смије ићи приликом контроле аутомобила и пртљаге.
Може ли отворити кофере, прегледати претинце у аутомобилу, тражити да се испразне џепови или чак раставити одређени дио возила?
Хрватски и европски прописи царинским службеницима дају прилично широка овлаштења, али те овлаштења ипак нису неограничене.
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На хрватској страни границе примјењују се, између осталог, Царински законик Уније и хрватски Закон о царинској служби.
Члан 46. Царинског закона Уније прописује да царинска тијела могу провести царинске контроле које сматрају потребним, а оне могу укључивати преглед робе, провјеру докумената, преглед превозних средстава, пртљага и других ствари које особа носи са собом.
То у пракси значи да цариник може тражити да отворите гепек аутомобила, кофер, торбу, кутију или други простор у којем се може налазити роба.
Хрватски Закон о царинској служби изричито наводи овлаштења прегледа робе те праћења, заустављања, прегледа и претраге саобраћајних средстава.
Особа која управља возилом дужна је зауставити се на захтјев овлаштеног царинског службеника, дати потребне податке и показати робу коју превози.
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Закон прави разлику између обичног прегледа аутомобила и детаљније претраге. Преглед возила обухвата простор возила и ствари које се у њему налазе. Ако се током таквог прегледа појаве основе сумње да су прекршени прописи из надлежности Царинске управе, службеник може претражити све дијелове возила. Закон допушта чак и кориштење техничких помагала те растављање појединих дијелова аутомобила када је то потребно за претрагу.
Важна заштита за путника постоји ако се након таквог растављања утврди да није било кршења прописа. Закон прописује да се возило тада мора вратити у првобитно стање, а о извршеној претрази и растављању мора се саставити записник.
Царински службеник може прегледати и саму особу. Према Закону о царинској служби, преглед обухвата ствари које особа носи на тијелу или уза себе како би се утврдило посједује ли нешто што може бити предмет прекршаја или другог незаконитог поступања из надлежности Царинске управе. Такав преглед у правилу обавља службеник истог спола. Код малољетника се преглед обавља у присуству родитеља или старатеља, односно у одређеним случајевима стручне особе надлежног тијела.
Ако постоји сумња да је предмет прекршаја или кривичног дјела скривен у тијелу особе, ситуација је још прецизније уређена. Хрватски закон прописује да се тјелесна претрага у таквом случају повјерава љекару јавне здравствене службе. Дакле, цариник нема неограничено право самостално проводити инвазивну тјелесну претрагу путника.
Царина такође може прегледати документацију и провјеравати вјеродостојност докумената, идентитет особа, статус робе и податке повезане с царинским поступком.
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Ако је потребно ради спровођења контроле, службеник може привремено ограничити кретање или задржати особу. Према хрватском закону, задржавање на мјесту контроле не смије трајати дуже него што је потребно за остварење циља контроле, а прописана је и крајња граница од шест сати прије укључивања других надлежних тијела према законској процедури.
Посебно питање је мобилни телефон. Телефон као физички предмет може бити дио пртљага односно робе која се налази код путника, али треба разликовати преглед самог уређаја од неограниченог приступа његовом дигиталном садржају. Закон о царинској служби међу редовним царинским овлаштењима наводи преглед робе, документације, особа и возила, али не даје општу и неограничено овлаштење да се сваком путнику само због преласка границе прегледају приватне поруке, фотографије, електронска пошта и други дигитални садржаји.
За захвате у такву приватност мора постојати одговарајућа правна основа и морају се поштовати друга законска и уставна права.
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Цариник такође не може своје овласти примјењивати произвољно. Закон изричито налаже поштовање достојанства, угледа и части особе те заштиту људских права и темељних слобода.
Свако примијењено овлаштење мора бити размјерно разлогу због којег се предузима, а између више могућих мјера службеник треба примијенити оно којим се циљ може остварити у најкраћем времену и с најмање штетних посљедица, преноси "ГПМаљевац".
Зато захтјев цариника да отворите гепек, торбу или кофер на граничном прелазу није сам по себи прекорачење овлаштења. Једнако тако, ако постоје законски разлози, може услиједити знатно детаљнија контрола возила и робе.
Међутим, чињеница да царина има широка контролна овлаштења не значи да на граници престају важити правила о размјерности, достојанству особе, приватности и процедурама које су прописане законом.
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