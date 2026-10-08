Свештеник пред Михољске задушнице: ''Покојницима не треба храна, зна се шта се носи на гробље''

Аутор:АТВ редакција
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Михољске задушнице обиљежавају се у суботу, 10. октобра, а посјета гробовима најмилијих прилика је за молитву и сјећање на преминуле.
Ипак, обичај изношења хране на гробље често отвара питања: шта би требало понијети, чему служе жито и вино и да ли се храна заиста "намјењује" покојницима?
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Михољске задушнице прије свега треба да буду молитвени помен, у чијем су средишту љубав према упокојенима и вјера у васкрсење, објашњава свештеник Стефан Јовановић из Богородичине цркве у Земуну. Он истиче да храна може да послужи као окрепљење присутнима, али да у њеном изношењу треба имати мјеру и разумјети симболику онога што се доноси на гробље.
Говорећи о обичајима који прате одлазак на гробље, свештеник Стефан Јовановић наглашава да је најважније са каквом намјером долазимо на гробове својих ближњих.
"Не постоји потпуна забрана да се било шта однесе на гробље, али треба имати добро настројење у тим стварима. Зашто смо отишли на гробље? Отишли смо да понесемо молитву са собом, љубав према уснулом и љубав према Господу. Ако носимо превише хране, то често буде показатељ нечег другог", каже свештеник.
Посебно указује на обичај да се донијета храна "намјењује" преминулима, уз објашњење да њима није потребна на начин на који је потребна живима.
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"Свједоци смо да се у народу храна 'намјењује' уснулом. Уснулом физичка храна уопште није потребна, јер он у садашњем тренутку нема тијело", објашњава Јовановић.
То, међутим, не значи да присутни не могу да се послуже храном. Важно је, истиче, да се не изгуби смисао окупљања.
"Храна се може понијети као окрепљење за присутне, али у свему томе треба и те како имати мјеру. Зна се шта се носи на гробље: жито, које има симболику васкрсења уснулих, и вино којим се оно прелива. Не треба превише ширити обичаје преко тога, како се молитвени скуп не би претворио у нешто што не би требало да представља", поручује свештеник.
Жито које се износи за Задушнице има дубоко значење у хришћанској вјери. Како објашњава Јовановић, његова симболика повезана је са пшеничним зрном о којем се говори у Светом писму.
"Симболика је ту веома битна. За Задушнице износимо жито зато што се и у самом Светом писму говори о значају пшеничног зрна. Господ на једном мјесту каже: 'Ако зрно пшенично не падне у земљу, остаће једно, а ако падне у земљу, даће многи род.' Тиме се показује да, ако не умре, не може да донесе многи род", објашњава свештеник.
Јовановић додаје да ове ријечи најприје говоре о Христовој смрти и васкрсењу, али и о вјери у будући живот сваког човјека.
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"Господ ту прво говори о самоме себи: да није смрћу побиједио смрт, не би било ни наше вјере. Али то се односи и на свакога од нас: иако умремо, донијећемо многи род у Царству Божијем. Свети апостол Павле такође говори о томе да се сије оно што је смртно, а васкрсава оно што је духовно".
Поред жита, на гробље се доноси и вино којим се прелива жито. Јовановић објашњава да и оно има своје мјесто у симболици помена, док се поједини обичаји разликују од краја до краја.
"Друга ствар је вино којим свештеник прелива жито. Оно има снажну евхаристијску симболику Тијела и Крви Христове. У неким крајевима понесу се и погача или мед, што такође има своју симболику", наводи свештеник Стефан Јовановић.
(ЖенаБлиц)
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