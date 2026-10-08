Институт издао важне препоруке за родитеље због БЦГ вакцине

Аутор:АТВ редакција
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Институт за јавно здравство Републике Српске издао је важне препоруке за родитеље поводом спорне БЦГ вакцине бугарског произвођача Бул Био НЦИПД.
Да подсјетимо, у Српској је привремено обустављена промјена поменуте вакцине због пријављених случајева БЦГ остеитиса и остеомијелитиса код дјеце у Хрватској.
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Институт је сада издао препоруке и поручио родитељима да дјеца која су примила спорну вакцину не морају ићи на превентивне прегледе нити додатна снимања уколико немају симптоме који би указивали на могуће компликације.
Објаснили су да БЦГ остеитис или остеомијелитис представља ријетку нежељену реакцију након вакцинације, али сама чињеница да је дијете примило вакцину овог произвођача није разлог за панику.
"Дјеца вакцинисана овом вакцином, укључујући и дјецу која су примила било коју серију ове вакцине, не морају се подвргавати посебним дијагностичким прегледима ако је дијете здраво и нема симптоме који указују на ову компликацију", саопштили су из Института.
Из Института упозоравају да се БЦГ остеитис или остеомијелитис може појавити неколико мјесеци, па чак и неколико година након вакцинације, у просјеку након годину дана.
Због тога родитељима савјетују да обрате пажњу на одређене симптоме, међу којима су оток или бол у једној кости или зглобу, смањена покретљивост зглоба, избјегавање кориштења руке или ноге, потешкоће приликом ослањања на ногу, шепање, као и неуобичајено избјегавање покрета одређеног екстремитета код мале дјеце.
Наглашавају да појава ових симптома не значи нужно да дијете има БЦГ остеитис или остеомијелитис, јер они могу имати и друге узроке.
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"Ако дијете развије било који од наведених симптома који трају или се погоршавају, родитељи треба да се обрате свом изабраном педијатру. Даљи поступак, укључујући лабораторијске, радиолошке или друге дијагностичке тестове, одређује љекар на основу клиничког прегледа", појашњавају у Институту.
Из Института посебно наглашавају да код дјеце која немају симптоме није потребно превентивно обављати рендгенска снимања, ултразвучне прегледе или магнетну резонанцу само зато што су примила БЦГ вакцину овог произвођача.
Такође, препоруке су исте за сву дјецу, без обзира на серију вакцине коју су примила.
"Родитељи не би требало да покушавају да самостално процијене ризик на основу броја серије, већ да се руководе здравственим стањем дјетета и наведеним препорукама", поручили су из Института.
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Додају да родитељи треба да наставе да прате здравствено стање дјеце као и до сада, те да се педијатру обрате уколико примијете упорне симптоме или тегобе које се погоршавају.
Из Института закључују да је циљ објављених препорука правовремено информисање родитеља, а не изазивање додатне забринутости или потребе за самоиницијативним дијагностичким прегледима.
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