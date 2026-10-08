Logo

Институт издао важне препоруке за родитеље због БЦГ вакцине

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 15:36

Коментари:

0
Вакцина
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Институт за јавно здравство Републике Српске издао је важне препоруке за родитеље поводом спорне БЦГ вакцине бугарског произвођача Бул Био НЦИПД.

Да подсјетимо, у Српској је привремено обустављена промјена поменуте вакцине због пријављених случајева БЦГ остеитиса и остеомијелитиса код дјеце у Хрватској.

Дивље свиње Дервиши

Бања Лука

Стручњаци објаснили зашто дивље свиње силазе међу куће

Институт је сада издао препоруке и поручио родитељима да дјеца која су примила спорну вакцину не морају ићи на превентивне прегледе нити додатна снимања уколико немају симптоме који би указивали на могуће компликације.

Нема разлога за панику

Објаснили су да БЦГ остеитис или остеомијелитис представља ријетку нежељену реакцију након вакцинације, али сама чињеница да је дијете примило вакцину овог произвођача није разлог за панику.

"Дјеца вакцинисана овом вакцином, укључујући и дјецу која су примила било коју серију ове вакцине, не морају се подвргавати посебним дијагностичким прегледима ако је дијете здраво и нема симптоме који указују на ову компликацију", саопштили су из Института.

Из Института упозоравају да се БЦГ остеитис или остеомијелитис може појавити неколико мјесеци, па чак и неколико година након вакцинације, у просјеку након годину дана.

Због тога родитељима савјетују да обрате пажњу на одређене симптоме, међу којима су оток или бол у једној кости или зглобу, смањена покретљивост зглоба, избјегавање кориштења руке или ноге, потешкоће приликом ослањања на ногу, шепање, као и неуобичајено избјегавање покрета одређеног екстремитета код мале дјеце.

Наглашавају да појава ових симптома не значи нужно да дијете има БЦГ остеитис или остеомијелитис, јер они могу имати и друге узроке.

Урушила се зграда у Истанбулу

Свијет

Снимљен тренутак урушавања зграде у Истанбулу

"Ако дијете развије било који од наведених симптома који трају или се погоршавају, родитељи треба да се обрате свом изабраном педијатру. Даљи поступак, укључујући лабораторијске, радиолошке или друге дијагностичке тестове, одређује љекар на основу клиничког прегледа", појашњавају у Институту.

Нема потребе за превентивним прегледима ако нема симптома

Из Института посебно наглашавају да код дјеце која немају симптоме није потребно превентивно обављати рендгенска снимања, ултразвучне прегледе или магнетну резонанцу само зато што су примила БЦГ вакцину овог произвођача.

Такође, препоруке су исте за сву дјецу, без обзира на серију вакцине коју су примила.

"Родитељи не би требало да покушавају да самостално процијене ризик на основу броја серије, већ да се руководе здравственим стањем дјетета и наведеним препорукама", поручили су из Института.

Милорад Додик

Република Српска

Додик поручио Марфију: Не волиш ни сопствени народ, носи се дођавола

Додају да родитељи треба да наставе да прате здравствено стање дјеце као и до сада, те да се педијатру обрате уколико примијете упорне симптоме или тегобе које се погоршавају.

Из Института закључују да је циљ објављених препорука правовремено информисање родитеља, а не изазивање додатне забринутости или потребе за самоиницијативним дијагностичким прегледима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вакцина

вакцинација

БЦГ вакцина

Коментари (0)

Више из рубрике

Поплаве БиХ 2014 поплављене куће акција спасавања

Друштво

Стиже велико невријеме: Могућа излијевања ријека и бујични токови

3 ч

0
Стиже промјена времена: Киша и грмљавина, температура у паду

Друштво

Стиже промјена времена: Киша и грмљавина, температура у паду

3 ч

0
смрдибуба смрдљиви мартин инсект

Друштво

Најезда смрдибуба: Зашто сада улазе у куће и како их се брзо ријешити

4 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Друштво

Пеулић: Штету због чекања на граничним прелазима плаћају грађани

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

17

40

На граници са Црном Гором ухапшен држављанин БиХ: Пронађено 65 килограма марихуане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима