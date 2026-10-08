У порасту цијене нафте на свјетском тржишту

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Фото: Tanjug/AP/Damian Dovarganes

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у порасту након извјештаја о снажним експлозијама у престоници Саудијске Арабије.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора већа за пет одсто и износи 105,16 долара по барелу. Хроника Детаљи несреће на екскурзији у Челинцу: Ученици одстрањен бубрег, најављени кривични извјештаји У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте порасла за 5,1 одсто и сада је 92,75 долара по барелу. Раст цијена нафте узрокује инфлацију на глобалном нивоу, укључујући и Америку. (Срна)

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