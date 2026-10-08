У порасту цијене нафте на свјетском тржишту

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у порасту након извјештаја о снажним експлозијама у престоници Саудијске Арабије.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора већа за пет одсто и износи 105,16 долара по барелу.
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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте порасла за 5,1 одсто и сада је 92,75 долара по барелу.
Раст цијена нафте узрокује инфлацију на глобалном нивоу, укључујући и Америку.
(Срна)
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