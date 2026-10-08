Трамп: Цијене нафте ће нагло пасти, након што завршимо сукоб са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће сукоб са Ираном ускоро бити завршен, након чега би глобалне цијене нафте требало нагло да падну.
"Оно што ће се догодити јесте да ће, чим се све то заврши, а то ће бити ускоро, цијене нафте нагло пасти", рекао је Трамп у интервјуу за телевизију "Си-Би-Ес".
Амерички лидер је нагласио да више не постоји пријетња од нуклеарног оружја у Ирану, што је био првобитни циљ америчке интервенције.
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