Убијена љекара британске краљевске породице: Супруг ухапшен због сумње на убиство

Аутор:АТВ редакција
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Љекарка Хана Кејн, која је, према наводима британских медија, лијечила и чланове британске краљевске породице, пронађена је мртва у свом дому у Дерсингхаму, недалеко од краљевског имања Сандрингем.
Због сумње да је починио убиство, полиција је ухапсила њеног супруга Марка Кејна. О смрти љекарке обавијештени су и краљ Чарлс и краљица Камила.
Полиција Норфолка позвана је у кућу Хане Кејн 4. октобра, нешто послије два часа ујутру. Позив је упутила служба хитне помоћи, а љекарка је на лицу мјеста проглашена мртвом.
Њен супруг Марк Кејн ухапшен је под сумњом за убиство и задржан у притвору док траје истрага. Полиција је касније добила одобрење за продужење притвора за још 32 часа како би истражитељи имали више времена за испитивање.
Обдукција тијела обављена је наредног дана.
У тренутку трагедије у кући се налазило и троје дјеце Хане и Марка Кејна. Дјеца су спавала, а након инцидента бригу о њима преузеле су надлежне службе.
Хана Кејн радила је у медицинском центру Гримстон, који је након њене смрти саопштио да привремено затвара своја врата.
На интернет страници центра објављено је:
„Са жаљењем обавјештавамо пацијенте да је медицински центар Гримстон привремено затворен због изузетно тешких околности које су погодиле наш тим. Извињавамо се због прекида рада и захваљујемо на стрпљењу и разумијевању у овим веома тешким тренуцима за наше колеге.“
Из медицинског центра накнадно су поручили да неће давати изјаве о љекарки и да ће све званичне информације саопштавати полиција.
Кејн је, поред рада у медицинском центру, водила и сопствену праксу под називом Норфолкс Скај Аестетик.
Породица преминуле љекарке огласила се саопштењем које је прослијеђено посредством полиције.
„Схрвани смо губитком наше прекрасне Хане“, навели су чланови њене породице.
(Индекс)
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