Logo

Убијена љекара британске краљевске породице: Супруг ухапшен због сумње на убиство

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 11:01

Коментари:

0
Статуа краљице Викторије испред Градске вијећнице у Бирмингему, са плавим небом у позадини.
Фото: Pexels/Osviel Rodriguez Valdés

Љекарка Хана Кејн, која је, према наводима британских медија, лијечила и чланове британске краљевске породице, пронађена је мртва у свом дому у Дерсингхаму, недалеко од краљевског имања Сандрингем.

Због сумње да је починио убиство, полиција је ухапсила њеног супруга Марка Кејна. О смрти љекарке обавијештени су и краљ Чарлс и краљица Камила.

Полиција ухапсила супруга

Полиција Норфолка позвана је у кућу Хане Кејн 4. октобра, нешто послије два часа ујутру. Позив је упутила служба хитне помоћи, а љекарка је на лицу мјеста проглашена мртвом.

Њен супруг Марк Кејн ухапшен је под сумњом за убиство и задржан у притвору док траје истрага. Полиција је касније добила одобрење за продужење притвора за још 32 часа како би истражитељи имали више времена за испитивање.

Обдукција тијела обављена је наредног дана.

Троје дјеце било у кући

У тренутку трагедије у кући се налазило и троје дјеце Хане и Марка Кејна. Дјеца су спавала, а након инцидента бригу о њима преузеле су надлежне службе.

Хана Кејн радила је у медицинском центру Гримстон, који је након њене смрти саопштио да привремено затвара своја врата.

На интернет страници центра објављено је:

„Са жаљењем обавјештавамо пацијенте да је медицински центар Гримстон привремено затворен због изузетно тешких околности које су погодиле наш тим. Извињавамо се због прекида рада и захваљујемо на стрпљењу и разумијевању у овим веома тешким тренуцима за наше колеге.“

Из медицинског центра накнадно су поручили да неће давати изјаве о љекарки и да ће све званичне информације саопштавати полиција.

Кејн је, поред рада у медицинском центру, водила и сопствену праксу под називом Норфолкс Скај Аестетик.

Породица: „Схрвани смо губитком наше прекрасне Хане“

Породица преминуле љекарке огласила се саопштењем које је прослијеђено посредством полиције.

„Схрвани смо губитком наше прекрасне Хане“, навели су чланови њене породице.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љекари

докторица

Убиство

Велика Британија

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Најмање пет особа, међу којима је двоје дјеце, живо је извучено из рушевина након што су се у седмоспратници у истанбулском дистрикту Малтепе урушила три спрата.

Свијет

Дијете живо извучено из рушевина након урушавања зграде у Истанбулу

52 мин

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

Свијет

Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

1 ч

0
Објављен видео урушене зграде у Истанбулу, трага се за несталим

Свијет

Објављен видео урушене зграде у Истанбулу, трага се за несталим

1 ч

0
Тешка саобраћајка у Њемачкој: Возач (61) покосио дјецу на мопедима, на мјесту остали мртви

Свијет

Тешка саобраћајка у Њемачкој: Возач (61) покосио дјецу на мопедима, на мјесту остали мртви

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима