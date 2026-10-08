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Захарова: Покушаји спољних сила да утичу на изборе у БиХ били су узалудни

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08.10.2026 12:03

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Фото: Танјуг/АП

Покушаји спољних сила да изврше утицај на изборе у Босни и Херцеговини били су узалудни, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације, на конференцији за новинаре.

На питање РТ Балкан како оцјењује резултате избора у Српској и какву динамику односа очекује са Српском, с обзиром на то да је Кристијан Шмит покушао да спријечи учешће Милорада Додика на изборима, напоменула је да су избори прошли у мирним околностима и истакла да је група руских сенатора учествовала у посматрању на позив руководства Републике Српске.

„Крајњи резултати избора још нису утврђени, то је веома важно, тако да је рано говорити о нечијој побједи. Ипак, већ сада се може констатовати да су народи који су саставни дио БиХ достојно искористили своје демократско право, изабравши легитимне представнике за одговорне позиције и законодавне органе земље, као и ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ. Покушаји спољних сила да изврше утицај на изборни процес, да утичу на резултате, као што видимо, испали су узалудни, иако још једном хоћу да кажем да у овом случају чекамо званично проглашење резултата, крај пребројавања и све неопходне процедуре“, рекла је Захарова.

Након тога, наставила је Захарова, руска страна рачуна на формирање органа власти свих нивоа у кратком року, а у интересу „досљедне стабилизације државе, ради учвршћивања мира и безбједности на Балкану, даљег развоја односа Русије и БиХ“.

„Русија, подсјетићу, као један од међународних гараната Дејтонског споразума о миру у БиХ из 1995. године принципијелно је фокусирана на допринос његовом непоколебљивом поштовању, одбрану неоспоривих постулата Дејтонског споразума о равноправности три државотворна народа и два ентитета БиХ, са широким конституционим овлашћењима, и залажемо се за укидање апарата високог представника чије активности поткопавају међународне напоре за мир у БиХ“, истакла је руска званичница.

Према њеним ријечима, Русија је више пута истицала и позивала на исту ствар:

„Одавно је дошло вријеме да се цјелокупна одговорност преда у руке Босне и Херцеговине, која је то заслужила“.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Избори 2026

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