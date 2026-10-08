Највећа колонија ових пингвина експресно нестаје

Аутор:АТВ редакција
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Бројност огрличастих пингвина (Pygoscelis antarcticus) на острву Заводовски на Антарктику, које представља највећу колонију ових птица на свијету, опала је за двије трећине од 2011. године. Разлог за то су климатске промјене, показује најновија студија, преноси Гардијан.
Научници наводе да брзо нестајање ове врсте пингвина на острву Заводовски, најсевернијем од Јужних Сендвичких острва на Антарктику, повећава ризик од колапса ширег екосистема.
- Ријеч је о огромном паду популације, што је еквивалентно губитку пола милиона јединки способних за размножавање са тог острва - изјавио је Норман Ретклиф, вођа истраживања и еколог специјализован за пингвине при Британској антарктичкој служби.
Године 2020. популације огрличастих пингвина смањила се и на острву Лоу, у архипелагу Јужна Шетландска острва, што је изазвало забринутост научника да нешто није у реду у том, једном од најдивљијих екосистема на свијету.
Нова студија, објављена у журналу Курент Биологy, указује на то да се темпо нестајања можда убрзава толико да би ова карактеристична врста птица, која је име добила по црној линији што се протеже испод кљуна, могла да буде класификована као угрожена врста.
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Острво Заводовски је имало убедљиво највећу колонију пингвина на свету, са око 600.000 пингвина са "брадицом" и 90.000 макарони пингвина, према мерењима из 2011. године. С обзиром на пад бројности забиљежен у периоду од тада до 2025. године, вјероватно је да је то острво изгубило поменуту "титулу" у корист Кејп Адара у Росовом мору.
Научници сматрају да је највјероватнији узрок поремећај климе. Загријавање изазвано људским активностима дјовело је до пораста зимских температура на Антарктичком полуострву и у његовој околини за 5 степени Целзијуса изнад прединдустријског нивоа, што представља један од најбржих пораста температуре на свијету, преноси Танјуг.
Аргентинска база Есперанца на полуострву Тринити забиљежила је 6. јуна рекордну зимску температуру од 15,4 степена Целзијуса, што је око 20 степени изнад просека за то доба године, а ово одступање научници су описали као "апсолутно невјероватно".
Научници указују да би нестанак огрличастих пингвина имао шире посљедице по ланце исхране.
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