Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Агенције

05.02.2026

07:49

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално
Фото: Pixabay

Драматичне промjене у понашању пингвина на Антарктику, укључујући период парења који је код неких врста почео чак три недеjље раније, одговор су на климатске промjене, откривено је током деценију дугог истраживања организације "Праћење пингвина" на Универзитету Оксфорд и Универзитету Оксфорд Брукс.

Ове радикалне промjене прijете да поремете приступ пингвина храни, чиме се повећава забринутост за њихов опстанак.

"Веома смо забринути јер пингвини толико убрзавају своју сезону размножавања и сада се гнijезде раније неко што је то икада забiqежено. Промjене се дешавају тако брзо да би пингвини могли да почну сезону парења у време када им плен још није доступан. То би даље могло да доведе до недостатка хране за младунце у првом недjељама њиховог живота, што би могло да буде фатално", објаснио је главни аутор студије др Игнасио Хуарез Мартинез, пише британски лист "Гардијан".

Истраживачи су испитивали промjене у времену размножавања пингвина у периоду између 2012. и 2022. године.

Научници су прикупили податке са 77 камера за снимање протока времена, постављених око 37 колонија на Антарктику и неким субантарктичким острвима. Сваки пут када би камера направила фотографију, биљежила је и температуру ваздуха.

Резултати, објављени у уторак у часопису "Журнал оф Анимал Еколоџи", показују да се сезона размножавања код све три врсте помјерила унапријед рекордном брзином.

Џенту пингвини показали су највећу промену, са просечним померањем од 13 дана током једне деценије, а у неким колонијама и до 24 дана. Ово представља најбржу забележену промену у фенологији (времену размножавања) код било које птице, а могуће и код било ког кичмењака до сада. Адели и пингвини са траком такође су померили размножавање унапред у просеку за 10 дана.

Сурова битка за опстанак

Овако драстичне промјене прете и да повећају конкуренцију између врста пингвина у региону, при чему се очекују јасни "побједници" и "губитници".

"Џенту пингвини су врста наклоњенија топлијим условима и већ имају користи од блажих услова које климатске промене доносе Антарктику. Већ шире своје колоније широм полуострва и повећавају бројност у постојећим колонијама, док адели и пингвини са траком биљеже пад бројности широм Антарктичког полуострва", рекао је Хуарез Мартинез.

Сценарио појачане конкуренције само би додатно погоршао ситуацију. Када је ријеч о исхрани, џенту пингвини су опортунистички хранитељи - могу да једу рибу ако нема довољно крила (морских рачића), па су мање погођени у годинама када је њих мало. Насупрот њима, адели и пингвини са траком готово искључиво зависе од тих рачића, што их чини рањивијим на промјене у доступности хране.

Antartik

Klimatske promjene

pingvini

