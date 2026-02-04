Logo
Кина је направила огроман искорак: Роботи праве роботе

Извор:

Телеграф

04.02.2026

10:27

Робот
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Кина је направила огроман искорак у индустрији хуманоидних робота. Компанија Eyou Robot Technology саопштила је да је у Шангају покренула прву потпуно аутоматизовану производњу зглобних спојева за хуманоидне роботе, без класичне људске монтаже.

Нови погон пројектован је за капацитет од 100.000 јединица годишње, уз план да се производња у наредном периоду повећа чак три пута. У пракси то значи да роботи сада учествују у изради кључних делова других робота, непрекидно, 24 сата дневно.

Компанија Eyou Robot Technology основана је 2018. године и данас снабдијева више кинеских произвођача хуманоидних робота, међу којима је и АгиБот. Масовна производња компоненти кренула је 2023. године, а до краја прошле године испоручено је више од 95.000 јединица, што јасно показује брз раст потражње.

vatrogasci

Србија

Запаљен локал у центру града

Из компаније истичу да потпуна аутоматизација доноси две кључне предности. Прва је значајно смањење трошкова производње кроз већу продуктивност, док је друга конзистентан квалитет, јер роботи елиминишу грешке које су честе у мануелном раду. Трошкови људске радне снаге сведени су готово искључиво на планирано одржавање система.

Представници кинеске индустрије роботике наводе да се развој овог сектора неће одвијати као код аутомобила, гдје је раст био постепен и дугорочан. Очекује се нагли скок потражње за хуманоидним роботима чим се реше кључни технолошки изазови, што би могло довести до брзог ширења производних капацитета и додатног пада цијена.

За кинеску роботику ово је сигнал да улази у фазу масовне индустријске производње, гдје брзина, обим и цијена постају пресудни фактори, преноси Телеграф.

