Пао ChatGPT

Извор:

АТВ

03.02.2026

22:11

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Фото: Pexels / Hatice Baran

Један од најбоље развијених језика вјештачке интелигенције Чет Џи-пи-ти (ChatGPT) пао је 3. фебруара 2026. године.

Хиљаде и хиљаде корисника пријавило је пад популарне странице коју посјећују милиони људи.

За сада нема званичних реакција, док се бројни портали ослањају на странице на којима се пријављују падови популарних веб сајтова.

Таг:

ChatGPT

