Пао ChatGPT

Један од најбоље развијених језика вјештачке интелигенције Чет Џи-пи-ти (ChatGPT) пао је 3. фебруара 2026. године.
Хиљаде и хиљаде корисника пријавило је пад популарне странице коју посјећују милиони људи.
За сада нема званичних реакција, док се бројни портали ослањају на странице на којима се пријављују падови популарних веб сајтова.
