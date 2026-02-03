Маск позван на испитивање у тужилаштво

Извор:
Градско тужилаштво у Паризу саопштило је да је власник друштвене мреже "Икс" Илон Маск позван да дође на испитивање у априлу, у оквиру истраге о раду те платформе.
Из тужилаштва наводе да је на испитивање позвана и бивши директор "Икса" Линда Јакарино, јавио је Ројтерс.
Агенција је раније пренијела да је у току претрес канцеларије друштвене мреже "Икс" у Паризу, те да претрес врши јединица тужилаштва за кибернетички криминал, уз подршку Европола.
Претрес и испитивање су дио истраге покренуте у јануару прошле године.
