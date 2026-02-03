Logo
Маск позван на испитивање у тужилаштво

Извор:

СРНА

03.02.2026

11:14

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Градско тужилаштво у Паризу саопштило је да је власник друштвене мреже "Икс" Илон Маск позван да дође на испитивање у априлу, у оквиру истраге о раду те платформе.

Из тужилаштва наводе да је на испитивање позвана и бивши директор "Икса" Линда Јакарино, јавио је Ројтерс.

Хроника

Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

Агенција је раније пренијела да је у току претрес канцеларије друштвене мреже "Икс" у Паризу, те да претрес врши јединица тужилаштва за кибернетички криминал, уз подршку Европола.

Претрес и испитивање су дио истраге покренуте у јануару прошле године.

Илон Маск

Tužilaštvo

