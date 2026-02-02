АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

Извор:
До промјене је дошло након ранијих правних проблема са компанијом Антхропиц, због којих је пројекат накратко носио име Молтбот.
Овог пута, аутор пројекта Питер Стајнбергер је провјерио могуће проблеме са жиговима и чак затражио дозволу од ОпенАИ-ја.
OpenClaw је за само два мјесеца прикупио више од 100.000 ГитХуб звјездица, што указује на огроман интерес девелоперске заједнице.
Стајнбергер истиче да ново име симболизује повратак корјенима и чињеницу да пројекат више није соло подухват, већ заједнички рад великог броја опен соурце сарадника.
Око OpenClaw већ су настали занимљиви споредни пројекти, попут Молтбоока - друштвене мреже на којој АИ асистенти међусобно комуницирају.
Платформа је привукла пажњу познатих АИ стручњака, међу којима је и Андреј Карпати, који ју је описао као "један од најзанимљивијих и најнеобичнијих АИ феномена у посљедње вријеме".
Ипак, безбједност остаје највећи изазов. Стајнбергер и други отворено упозоравају да OpenClaw није спреман за ширу публику, јер захтијева техничко знање, а проблеми као што су "промпт ињецтион" напади и даље су неријешени на нивоу цијеле индустрије.
