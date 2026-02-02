Logo
АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

До промјене је дошло након ранијих правних проблема са компанијом Anthropic, због којих је пројекат накратко носио име Молтбот.

Овог пута, аутор пројекта Питер Стајнбергер је провјерио могуће проблеме са жиговима и чак затражио дозволу од ОпенАИ-ја.

OpenClaw је за само два мјесеца прикупио више од 100.000 GitHub звјездица, што указује на огроман интерес developerske заједнице.

Стајнбергер истиче да ново име симболизује повратак коријенима и чињеницу да пројекат више није соло подухват, већ заједнички рад великог броја опен сорс сарадника.

Беба

Друштво

Рођено 12 беба

Око OpenClawa већ су настали занимљиви споредни пројекти, попут Молтбоока - друштвене мреже на којој АИ асистенти међусобно комуницирају.

Платформа је привукла пажњу познатих АИ стручњака, међу којима је и Андреј Карпати, који ју је описао као "један од најзанимљивијих и најнеобичнијих АИ феномена у посљедње вријеме".

Ипак, безбједност остаје највећи изазов. Стајнбергер и други отворено упозоравају да OpenClaw није спреман за ширу публику, јер захтијева техничко знање, а проблеми као што су "промпт ињецтион" напади и даље су неријешени на нивоу цијеле индустрије, преноси "б92".

