Трамп у шали о "новим државама": Канада 51, Гренланд 52, Венецуела 53

Извор:

Sputnjik

02.02.2026

08:06

Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп је током суботњег банкета клуба "Алфалфа" у шаљивом тону говорио о могућем уласку Гренланда, Канаде и Венецуеле у састав Сједињених Америчких Држава, пренио је Вашингтон пост.

- Нећемо извршити инвазију на Гренланд — купићемо га - рекао је Трамп.

Он је додао да никада није имао намјеру да Гренланд постане 51. америчка држава, већ да ту улогу види за Канаду, док би Гренланд био 52, а Венецуела 53. држава САД.

Трамп је и раније тврдио да Данска није у стању да осигура безбједност Гренланда, који је, према његовим ријечима, важан за националну одбрану САД и "окружен" руским и кинеским бродовима. Истовремено је нагласио да не планира војно преузимање контроле над тим острвом, које има аутономни статус у оквиру Краљевине Данске.

Лист подсјећа да су САД почетком јануара извеле војну операцију у Венецуели, током које су ухапшени предсједник Николас Мадуро и његова супруга. Након тога је у Федералном окружном суду у Њујорку покренут поступак против Мадура и његове супруге због оптужби за "наркотероризам". Трамп је тада изјавио да ће САД управљати Венецуелом док се не обезбиједи "сигурна, уредна и разумна транзиција власти".

Амерички предсједник је више пута поручио да би Канада требало да постане 51. држава САД, а бившег премијера Џастин Трудо и садашњег премијера Марк Карни у више наврата је називао "гувернерима".

Трамп је на банкету у шали поменуо и Кевин Ворш, кога је номиновао за новог предсједника Федералних резерви, рекавши да ће га "тужитит ако не снизи каматне стопе", да би потом додао да се шали.

Међу гостима банкета били су и критичари америчког предсједника, укључујући директора "JPMorgan Chase" Џејмс Дејмон, оснивача "Carlyle Group" Дејвид Рубенштајн, као и одлазећег предсједника ФЕД-а Џером Пауел. Према наводима листа, поједине шале нису наишле на добар пријем, па је у сали више пута завладала тишина.

- Многе у овој сали мрзим. Већину вас ипак волим - цитира лист Трампове ријечи. Он је касније новинарима изјавио да је ријеч о "вечери комедије" и да су његови коментари били иронични.

Трамп је поменуо и документарни филм о првој дами Меланија Трамп, који је продуцирала компанија "Amazon", нашаливши се да се његово име не помиње у наслову. Такође је говорио о изградњи нове балске сале у Бијелој кући, као и о предстојећем Свјетском првенству у фудбалу и Љетњим олимпијским играма 2028. године у САД.

Након банкета, предсједник САД отпутовао је у Палм Бич.

Доналд Трамп

Америка

