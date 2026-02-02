Logo
Large banner

Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД

Извор:

Агенције

02.02.2026

07:26

Коментари:

0
Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да европске земље користе Украјину као инструмент за вођење конфронтације са Русијом и да се, како је навео, припремају за нови сукоб.

Лавров је то рекао у интервјуу за руског новинара Павла Зарубина, тврдећи да европске елите воде политику усмјерену против Москве посредством Украјине.

киша, kiša

Друштво

Данас облачно са оадавинама

- Европске елите користе украјински режим за борбу против Русије и директно се припремају за рат - изјавио је Лавров.

Он је навео да се Русија, како је рекао, не мијеша у односе између Европе и Сједињених Америчких Држава, али је оцијенио да европске земље политику предсједника САД Доналда Трампа доживљавају као штетну по своје интересе.

уио бих

Хроника

Кријумчари у БиХ покушали прошверцовати робу вриједну више од 11 милиона КМ

- Европа покушава да засеје раздор између Русије и Сједињених Америчких Држава, сматрајући Трампову политику штетном по интересе Европе - навео је Лавров.

Подијели:

Тагови:

Сергеј Лавров

Америка

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Свијет

Људима искључио струју јер су му оставили негативну рецензију на Гуглу

12 ч

0
Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Друштво

Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

12 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Да ли је на помолу нови скандал: ''Пет министара треба да дрхти због снимака''

13 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Мој циљ је да Србе одвојим од муслимана који хоће хегемонију над њима

13 ч

23

Више из рубрике

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Свијет

Људима искључио струју јер су му оставили негативну рецензију на Гуглу

12 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Потврђен вирус мајмунских богиња

23 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп поставио ултиматум Ирану

1 д

0
Њемачка у дуговима до грла

Свијет

Њемачка у дуговима до грла

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner