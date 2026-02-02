Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД

Извор:
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да европске земље користе Украјину као инструмент за вођење конфронтације са Русијом и да се, како је навео, припремају за нови сукоб.
Лавров је то рекао у интервјуу за руског новинара Павла Зарубина, тврдећи да европске елите воде политику усмјерену против Москве посредством Украјине.
- Европске елите користе украјински режим за борбу против Русије и директно се припремају за рат - изјавио је Лавров.
Он је навео да се Русија, како је рекао, не мијеша у односе између Европе и Сједињених Америчких Држава, али је оцијенио да европске земље политику предсједника САД Доналда Трампа доживљавају као штетну по своје интересе.
- Европа покушава да засеје раздор између Русије и Сједињених Америчких Држава, сматрајући Трампову политику штетном по интересе Европе - навео је Лавров.
