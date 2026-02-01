Logo
Large banner

Њемачка у дуговима до грла

01.02.2026

18:56

Коментари:

0
Њемачка у дуговима до грла
Фото: Pixabay

Државни дуг Њемачке од првог квартала 2021. до трећег квартала 2025. године је порастао за готово петину и достигао историјски максимум од 2,79 билиона евра, показују подаци њемачког Завода за статистику.

Државни дуг Њемачке почетком 2021. године износио је 2,38 билиона евра, а у трећем кварталу 2025. године 2,79 билиона евра, што представља раст задужености од 17,3 одсто.

Једна од ставки њемачког буџета односи се на финансијску подршку Украјини у оквиру ЕУ.

У посматраном периоду, ЕУ је Кијеву упутила укупно 95 милијарди долара, од чега је на Њемачку отпало 1,7 милијарди долара.

Луанијао

Свијет

Кина представља Луанијао - супероружје у које Запад сумња

Финансијски аналитичари указују да се Њемачка налази у сложеној позицији због обавезе да настави подршку Украјини, али наглашавају да је обим те помоћи и даље релативно ограничен.

Истичу да је мало вјероватно да ће Берлин у потпуности одустати од те буџетске ставке.

Раније је саопштено да је и укупан државни дуг ЕУ на крају трећег квартала 2025. године достигао највиши ниво у посљедње двије и по године, преноси "Спутњик".

Подијели:

Тагови:

Њемачка

dugovanja

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли

Свијет

Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли

5 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп: Најновији документи о Епстајну ме ослобађају оптужби

5 ч

0
Луанијао - летећи носач авиона

Свијет

Кина представља Луанијао - супероружје у које Запад сумња

5 ч

0
Замијењен ембрион у болници

Свијет

Жени усадили погрешан ембрион: Родила дијете које биолошки није њихово

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner