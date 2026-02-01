Њемачка у дуговима до грла

01.02.2026
18:56
Коментари:0
Државни дуг Њемачке од првог квартала 2021. до трећег квартала 2025. године је порастао за готово петину и достигао историјски максимум од 2,79 билиона евра, показују подаци њемачког Завода за статистику.
Државни дуг Њемачке почетком 2021. године износио је 2,38 билиона евра, а у трећем кварталу 2025. године 2,79 билиона евра, што представља раст задужености од 17,3 одсто.
Једна од ставки њемачког буџета односи се на финансијску подршку Украјини у оквиру ЕУ.
У посматраном периоду, ЕУ је Кијеву упутила укупно 95 милијарди долара, од чега је на Њемачку отпало 1,7 милијарди долара.
Свијет
Кина представља Луанијао - супероружје у које Запад сумња
Финансијски аналитичари указују да се Њемачка налази у сложеној позицији због обавезе да настави подршку Украјини, али наглашавају да је обим те помоћи и даље релативно ограничен.
Истичу да је мало вјероватно да ће Берлин у потпуности одустати од те буџетске ставке.
Раније је саопштено да је и укупан државни дуг ЕУ на крају трећег квартала 2025. године достигао највиши ниво у посљедње двије и по године, преноси "Спутњик".
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму