Атлетски савез РС прогласио најбоље: Самарџић и Пелемиш обиљежили 2025.

Млађен Самарџић из АК Маратон Брчко и Милица Пелемиш из бањалучког Борца , најбољи су атлетичари Републике Српске у 2025. години. Признање им је уручено на манифестацији "Вече атлетике" у Брчком, у организацији Атлетског савеза РС и Атлетског клуба Маратон.
Младен је шампион БИХ у шест дисциплина на 1500 м, 5000 м, 10000 м, полумаратону, 10 км на цести и у кросу. Милица Пелемиш је рекордерка БиХ и РС на 100 м и 60 м у дворани. За најбољег тренера проглашен је Срђан Самарџић из АК Маратон, а Маратон је најбољи клуб у РС.
"Иза мене је сјајна година. Било је доста трка, побједа, рекорда..Веома сам срећан, ово признање је круна мога рада , тренирања, стотине претрчаних километара...Хвала свима, обећавам да ћу учинити све да ова година, 2026. буде још успјешнија", рекао је Самарџић.
Задовољство није крила ни Милица Пелемиш.
"Задовољна сам резултатима у протеклој години, а наравно, увијек може боље. Спринт је таква дисциплина, гдје је сваки детаљ, покрет, корак важан...Покушаћу у овој години поправити своја лична времена", рекла је Пелемиш.
2025. година била је изазовна и за Атлетски савез РС, који је упркос проблемима, успио да реализује сва такмичења.
"Хвала АК Гласинац са Сокоца који је организовао сва такмичења на стази у оквиру АСРС. Морам да кажем да смо уз доста проблема, успјешно привели годину крају. Већ пет година нисмо добили ни марку од Министарства спорта РС, за рад канцеларије, а то је 5500 км. То је за наш Савез велики новац. Задовољан сам резултатима наших атлетичара. Постоје најаве да би Брчко ускоро могло да добије атлетску стазу што би за ову регију и за атлетски спорт било сјајно. Хвала Градоначелнику Синиши Милићи, годину Срђану Блажићу, који су прихватили да буду домаћини ове манифестације. Честитам у АК Маратон на сјајној години", изјавио је Предсједник АСРС Душко Ивичић.
