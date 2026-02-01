Logo
Данци суверено до крова Европе

Извор:

Агенције

01.02.2026

20:11

Коментари:

0
Данци суверено до крова Европе
Фото: Tanjug/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Рукометаши Данске нови су шампиони Европе, након што су у финалу савладали Њемачку резултатом 34:27 (18:16).

Најефикаснији актер финала је био Симон Питлик који је постигао осам голова из 12 шутева. Матијас Гидсел и Јохан Хансен су постигли по седам, док је Томас Арнолдсен завршио сустрет са пет погодака.

Код Њемачке су се истакали Јоханес Гола, Марко Гргић, те Јури Кнор са по пет голова, односно Јулијан Кестер са четири.

Више од њих, екипу је у игри држао невјероватни Андреас Волф са 14 одбрана. Нису на другом крају заостајали Кевин Мелер и Емил Нилсен са збирно једном одбраном више од њега, али и бољим процентима одбрана.

У репризи финала Олимпијских игара, Данци су успјели да обједине златна одличја са сва три главна такмичења и у исто вријеме постану свјетски, европски и олимпијски шампиони.

rukomet

Danska

