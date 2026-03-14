Иран запријетио Америци: Циљаћемо компаније

14.03.2026
17:51
Министар спољних послова Ирана Абас Аракчи изјавио је да ће Исламска Република напасти постројења америчких компанија на Блиском истоку уколико иранска енергетска инфраструктура буде мета напада, уз поруку да ће Техеран у евентуалним одмаздним акцијама настојати да избегне густо насељена подручја.
"Ако буду гађани ирански објекти, наше снаге ће циљати постројења америчких компанија у региону или компанија у којима Сједињене Америлке Државе имају удио", рекао је Аракчи, пренијела је Ал Џазира.
Он је додао да ће Иран у евентуалним одмаздним ударима "дјеловати опрезно како густо насељена подручја не би била мета".
Аракчи је рекао и да је мореуз Ормуз "отворен", али да Иран неће дозволити пролазак "нафтним танкерима и бродовима непријатеља и њихових савезника".
Кроз стратешки важан мореуз, који повезује Персијски залив са Индијским океаном, пролази око 20 одсто свјетског промета нафте.
Овако су Американци сравнили са земљом острво Карг
Америчке снаге су током ноћи извеле напад великих размјера на острво Харк у Ирану, а у удару су уништена складишта поморских мина, бункери за складиштење ракета и бројни други војни објекти,саопштила је Централна команда америчке војске (ЦЕНТЦОМ).
"Америчке снаге су успјешно погодиле више од 90 иранских војних циљева на острву Харк, уз очување нафтне инфраструктуре", наводи се у саопштењу ЦЕНТЦОМ-а на мрежи Икс.
Корпус Исламске Револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је затим да су амерички интереси у Уједињеним Арапским Емиратима, укључујући луке, докове и војне објекте, легитимне мете након америчког напада на иранска острва.
Иран извози 90 одсто нафте преко постројења на острву Харк
Трамп: Шаљемо ратне бродове!
Иран извози 90 одсто своје нафте преко постројења на острву Харк, на североистоку Персијског залива.
Амерички предсједник је изјавио да ће преиспитати своју одлуку да поштеди од напада нафтну инфраструктуру на острву Харк ако Иран настави да омета пролаз бродова кроз кључну нафтну руту.
