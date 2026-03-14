Огроман скок цијена гаса у Европи: Ко највише испашта?

14.03.2026
15:57
Посљедице сукоба на Блиском истоку указују на зависност земаља Европске уније о гасу за производњу електричне енергије, наводи Ембер Институт у новој студији.
"Глобални сукоби узроковали су поновни вртоглави пораст цијена гаса", рекао је у петак један од аутора, Крис Рослоу.
Регије које су посебно зависне о увозу гаса за производњу електричне енергије "могле би се суочити с драматичним економским посљедицама" рата у Ирану, који је већ подигао цијену горива два недјеље након избијања.
Цијена гаса у Европи већ је порасла за готово 50 посто, а након само 10 дана рата, трошак увоза фосилних горива порастао је за 2,5 милијарде евра.
Међутим, земље ЕУ пате у врло различитим нивоима.
Земље које више зависе о електричној енергији из гасних електрана најтеже су погођене.
"У првој седмици марта цијене електричне енергије порасле су на највиши ниво ове године у Њемачкој, Холандији, Италији и Белгији. Земље које су мање зависне о гасу, попут Шпаније, Португала, Француске и нордијских земаља, мање пате“, каже Ембер.
Повећање цијене фосилних горива покренуло је расправу у ЕУ о цјеновнику за емисије CO2. Према Систему трговања емисијама (ЕТС), компаније у одређеним секторима, укључујући производњу електричне енергије, морају купити дозволе за емисије стакленичких гасова.
Италија, која увелико зависи од гаса за производњу електричне енергије, недавно је затражила суспензију ЕТС-а и жели расправљати о реформи механизма одређивања цијена на самиту ЕУ сљедеће седмице.
Студија, међутим, процјењује да ЕТС подстиче смањење зависности о фосилним горивима и да казне за емисије CO2 чине само мали дио коначне цијене електричне енергије, наводи Сеебиз.
Цијене гаса у Европи расту због геополитичких сукоба на Блиском истоку који утичу на глобално тржиште енергената. Студија Ембер института показује да ЕУ и даље значајно зависи од гаса за производњу електричне енергије, због чега поремећаји у снабдијевању брзо повећавају цијене енергије.
