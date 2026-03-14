Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

14.03.2026

15:00

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Украјински предсједник Владимир Зеленски раније је најавио да ће Кијев послати у Персијски залив војне стручњаке

Шеф иранског парламентарног Одбора за националну безбједност Ебрахим Азизи предложио је да се цијела територија Украјине сматра легитимном метом.

"Пружањем подршке израелском режиму дроновима, Украјина се практично укључила у рат. Према члану 51 Повеље УН, ово је цијелу њену територију претворило у легитимну мету за Иран", рекао је Азизи, а преносе ирански медији.

Украјински предсједник Владимир Зеленски раније је најавио да ће Кијев послати у Персијски залив војне стручњаке за заштиту од дронова.

Кијев је, поред тога, понудио своје борбене дронове САД и Израелу током њихове војне интервенције против Ирана

