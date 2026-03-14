Орбан поручио Кијеву: Не пријетите мојој земљи!

Извор:

СРНА

14.03.2026

14:49

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан поручио је у обраћању бившем украјинском предсједнику Виктору Јушченку да руководство у Кијеву не треба да уцјењује нити да пријети Мађарској.

"Молим вас, упозорите свог предсједника Владимира Зеленског: даље руке од слободе Мађара. Молим вас, убиједите свог предсједника да не уцјењује нити да пријети мојој земљи и њеним вођама", објавио је Орбан на "Иксу".

Он је додао да су Мађари слободан народ и да борба Украјине не даје право Кијеву да уцјењује Мађарску или да јој диктира услове.

"Молим вас, натјерајте свог предсједника да схвати да државни тероризам којим је дигао у ваздух њемачки гасовод `Сјеверни ток` неће дјеловати против Мађарске", нагласио је Орбан.

Он је подсјетио да је, када је избио рат, Мађарска примила избјеглице из Украјине.

"Пружили смо им склониште, храну и безбједност. Наредио сам покретање школа на украјинском језику за вашу дјецу, нешто што ви ускраћујете Мађарима у Закарпатју", указао је мађарски премијер.

Он је нагласио да је срамота што су данас права националних мањина Мађара у Украјини мања него што су била, како је навео, "у стара, лоша времена".

"Захваљујем Богу што земља са којом сада ратујете није непријатељ ни Мађарске нити Мађара и немамо намјеру да то мијењамо. И даље желимо да останемо ваши пријатељи, али нећемо учествовати у вашем рату. Стога вас молим да прихватите да нећемо слати ни новац, ни оружје, ни војнике у ваш рат", закључио је Орбан.

